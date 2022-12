Winterwetter Schnee und Frost zum dritten Advent in Bayern

Zum dritten Adventswochenende hat es in den meisten Teilen Bayerns geschneit. Am Sonntag gäbe es noch einzelne Schneeschauer, aber kaum Neuschnee, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Aus dem negativen Temperaturbereich kommt der Freistaat auch in den kommenden Tagen nicht heraus.

dpa