Wetter Schnee und Glätte: Unfälle in Bayern Wegen Schnee und Glätte hat es in Bayern mehrere Unfällen gegeben. Für Teile der Oberpfalz bestehen Wetterwarnungen.

Mail an die Redaktion Ein Schneeräumfahrzeug ist auf der Straße unterwegs. Foto: Kilian Pfeiffer/dpa

München.Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag meldete die Polizei zahlreiche Unfälle aufgrund der Witterungsbedingungen. Vielerorts entstand ein kleiner Sachschaden - in Selb (Landkreis Wunsiedel) wurde aber eine Frau schwer verletzt. Sie geriet durch Schneeglätte ins Schleudern und kam so in den Gegenverkehr.

Leichter Frost in Bayern

Am Dienstagmorgen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) leichten Frost in weiten Teilen Bayerns geben. Deshalb kann es örtlich zu Glätte kommen. Im Verlauf des Tages kann es ein bis fünf Zentimeter Neuschnee geben. In den Alpen und den Mittelgebirgen soll es oberhalb von 600 Metern sogar bis zu 20 Zentimeter schneien. Später am Tag soll es laut DWD vermehrt zu Regen kommen. Ab dem Nachmittag setzt besonders in den Mittelgebirgen Tauwetter ein.

Der DWD warnt in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland vor Sturmböen bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Im Allgäu kann es am Dienstagmittag schwere Sturmböen geben.

Schneeverwehungen in der Oberpfalz

Für Teile der Oberpfalz bestehen ebenfalls Warnungen des DWD. Die Meteorologen warnen für die Landkreise Cham und Schwandorf vor Schneeverwehungen. Die Warnung gilt bis 12 Uhr.(ph/dpa)