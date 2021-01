Anzeige

Verkehr Schnee: Viele Unfälle in der Oberpfalz Winterliche Straßenverhältnisse haben für Rutschpartien gesorgt. Die Polizei zählt dutzende Unfälle und mahnt zu Vorsicht.

In Regensburg war der Winterdienst unterwegs. Foto: Lex

Regensburg.Weite Teile der Oberpfalz liegen unter einer Schneedecke. Die winterlichen Verhältnisse auf den Straßen haben für Rutschpartien gesorgt. Laut Angaben der Polizei ereigneten sich zwischen 7 und 14 Uhr insgesamt 38 Verkehrsunfälle, überwiegend mit Blechschäden. Nur bei wenigen Unfällen gab es Leichtverletzte. Weitere 37 witterungsbedingte Verkehrsunfälle wurden dann zwischen 14 und 19 Uhr registriert. Dabei wurden zwei Personen schwer und weitere drei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.

Der folgenschwerste Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der B299 im Landkreis Amberg-Sulzbach. Eine 24-Jährige geriet zwischen Lauterhofen und Kastl mit ihrem Kleinwagen wegen Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Kleintransporter hatte nur Sommerreifen aufgezogen

Bereits gegen 14.15 Uhr rutschte auf der Staatsstraße 2665 im Gemeindebereich Trabitz (Lkr. Neustadt/Waldnaab) der Fahrer eines Kleintransporters auf schneeglatter Fahrbahn in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nur mit Sommerreifen ausgerüstet. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch im Stadtgebiet Parsberg war ein Auto mit Sommerreifen ins Schleudern geraten.

Der Schwerpunkt des Unfallgeschehens lag laut Angaben des Präsidiums in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt und Regensburg.

Neben den gemeldeten Verkehrsunfällen seien auch noch an die zehn Verkehrsbehinderungen beziehungsweise blockierte Fahrbahnen gemeldet worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hier seien hauptsächlich Lastwagen an Steigungen hängen geblieben oder hatten sich quergestellt.

Auch zu Sperrungen kleinerer Ortsverbindungsstraßen sei es gekommen. Der Grund seien umgestürzte Bäume gewesen.

Sicherheitstipps der Polizei

Tipps und Hinweise hat die Polizei wegen der winterlichen Verhältnisse auch parat. Auf jeden Fall müssen Winterreifen aufgezogen sein. Verkehrsteilnehmer sollen außerdem an einen Eiskratzer und einen Besen zum Abfegen von Schnee denken. Außerdem sollten sie einen Türschlossenteiser in der Jacke oder Tasche haben. Die Polizei mahnt weiter: „Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen. Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen.“

Es gilt, die Fahrzeugbatterie zu überprüfen und das Scheibenwaschwasser auch mit ausreichendem Frostschutz aufzufüllen sowie die Beleuchtung einzuschalten. Durch helle und farblich auffällige Kleidung können Radfahrer und Fußgänger selbst einen Beitrag zu ihrer Sicherheit leisten. Reflektierende Materialien oder Accessoires, etwa an Jacken oder Taschen, erhöhen die Sichtbarkeit auch schon aus größerer Entfernung deutlich. Jeder Fahrzeugführer ist verpflichtet seine Fahrgeschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs-, Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen. Mahnende Worte aus dem Präsidium: „Bei Schnee- und Eisglätte verlängert sich der Bremsweg um ein Vielfaches!“