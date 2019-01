Wetter Schneechaos im Bayerwald Die Arberbahn stoppte den Liftbetrieb. Sankt Englmar war abgeschnitten. In fünf Kreisen wurde Katastrophenfall ausgerufen.

Mail an die Redaktion In Schönau am Königssee räumen Feuerwehrleute den Schnee vom Dach einer Ski-Liftstation der Jennerbahn. Foto: Tobias Hase/dpa

Ein Schild warnt im Skigebiet auf dem Wildkogel bei Neukirchen im Bundesland Salzburg in den österreichischen Alpen vor Lawinengefahr. Im Hintergrund das Massiv des Großvenedigers. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Regensburg.Ostbayern stöhnt unter dem Winterchaos. Aufgrund der jüngsten Schneefälle am Wochenende hat die Polizei die Straßen zum Ski- und Langlaufgebiet Sankt Englmar gesperrt. Die Schneelast auf den Bäumen sei zu hoch, teilte die Behörde mit. Im Skigebiet am Arber wurde der Liftbetrieb eingestellt und im Nationalpark Bayerischer Wald sind die Nationalparkzentren Lusen und Falkenstein bis Dienstag gesperrt.

Im Landkreis Cham hat sich die Lage ebenfalls verschärft. Durch den schweren Schnee drohen zahlreiche Bäume umzustürzen. Die Straßen von Lohberg nach Brennes und von Arrach über Eck nach Arnbruck wurden gesperrt.

„Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis“, Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident



Auch in den bayerischen Alpen spitzte sich die Lage nach den anhaltenden Schneefällen zu. Im Allgäu ist die Zufahrt nach Balderschwang wegen Lawinengefahr gesperrt. Bei Plusgraden begann es mancherorts zu tauen. Dadurch könnte der Schnee nass und schwer werden – eine zusätzliche Belastung für die Hausdächer.

Schneefallgrenze sinkt wieder



25 Zentimeter Neuschnee in Teisendorf, 30 Zentimeter in Ruhpolding und 21 Zentimeter in Garmisch verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Die Menschen in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Berchtesgadener Land – wo seit Tagen der Katastrophenfall gilt – mussten mit zusätzlichen Schneemassen zurechtkommen. Heute soll die Schneefallgrenze wieder auf 500 Meter sinken. Die Experten rechneten zudem mit starken Böen, die Verwehungen und Schneebruch auslösen könnten. Von heute an soll es wieder kälter werden – dann könnte mehr als ein Meter Neuschnee fallen.

1700 Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 waren am Sonntag im Freistaat nach Bundeswehrangaben im Schnee-Einsatz. Mehrere Tausend Helfer von Feuerwehren, Bayerischem Roten Kreuz, Bereitschaftspolizei und weiterer Organisationen schaufeln seit Tagen Dächer frei, räumen Straßen und sichern Bäume.

Tote Deutsche in Österreich



Ministerpräsident Markus Söder hatte am Samstag angekündigt, 500 weitere Bereitschaftspolizisten in die betroffenen Gebiete zu schicken. „Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis“, hatte Söder bei einem Besuch in Bad Tölz gesagt. Insgesamt sind seinen Angaben nach dann 5000 Kräfte im Einsatz.

Bei Lech wurde am Samstag eine Skifahrergruppe aus Biberach von einer Lawine erfasst. Drei Männer wurden noch am späten Samstagabend tot geborgen. Die Suche nach einem vierten Mitglied der Gruppe musste abgebrochen werden.

Straße in Berchtesgaden seit einer Woche zu



Die Straße nach Buchenhöhe ist seit einer Woche gesperrt. Bäume drohen unter der Schneelast zu brechen. Das Asthmazentrum in dem auf 1000 Metern Höhe gelegenen Ortsteil von Berchtesgaden läuft im Notbetrieb, Mitarbeiter müssen von der Bundeswehr gebracht und abgeholt werden, wie dessen Leiter Christian Hinterbrandner berichtet. Die Bundesverteidigungsministerin ist gekommen – bei ihrem Besuch sagt Ursula von der Leyen (CDU) weitere Hilfe zu. Sie ist nicht die einzige Politikerin, die sich derzeit im Katastrophengebiet ein Bild von der Lage macht. Vorbei ist das seit Tagen andauernde Schneechaos noch lange nicht. Von Montag an soll es wieder kälter werden.

Auf dem Weg nach Buchenhöhe war zeitweise selbst das Absägen von gefährdeten Bäumen zu gefährlich. Am Sonntagmittag beginnen nun Soldaten, die Straße freizuschneiden. „Die Straße ist für uns der Dreh- und Angelpunkt“, sagt Hinterbrandner. „Wir versprechen uns durch den Besuch von Ministerin von der Leyen mehr Aufmerksamkeit für dieses Problem.“ Am späten Sonntagnachmittag dürfen alle kurz aufatmen: Die Straße ist laut Bürgermeister Franz Rasp endlich freigegeben. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Wie lange sie offen bleibt, wird sich zeigen – denn es schneit weiter.

Bundeswehr sprengt Lawinen



„Das ist eine ausgesprochen schwierige Lage“, sagt von der Leyen bei ihrer Stippvisite. Begleitet wird sie von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Die Helfer seien unermüdlich im Einsatz. „Das ist ein schwerer Kampf gegen diese wuchtigen Schneemassen, insbesondere wenn sie jetzt durch den Regen noch zusätzlich belastet sind.“ Neben den Gebirgsjägern und Sanitätern sei auch die Luftwaffe im Einsatz. Zudem habe die Bundeswehr kontrollierte Lawinensprengungen vorgenommen.

Ein ähnliches Bild gewinnt am Samstag Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen. „Die größte Herausforderung der nächsten Tage wird die Dächerlast sein“, betont er. Die Einsatzkräfte seien „sehr, sehr besorgt“. 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten sollen helfen, der Lage in den verschneiten Katastrophenregionen Herr zu werden. Insgesamt sind nach Söders Angaben 5000 Kräfte in Südbayern „volle Pulle im Einsatz“. Bei Bedarf sollen weitere in Bewegung gesetzt werden.

Als Söder zur Straßenmeisterei in Wolfratshausen kommt, sind Polizei, Feuerwehr, THW und Bundeswehr auf dem Gebäude im Einsatz – und die Bergwacht, die die Schaufelnden mit Seilen sichert. Mit bis zu 90 Kilogramm pro Quadratmeter drückt der Schnee auf das Dach, 115 Kilo hält es aus.

Öffentliche Gebäude geräumt



47 Räumungseinsätze dieser Art laufen zur gleichen Zeit noch anderswo im Landkreis, wie Landrat Josef Niedermaier sagt. Er trägt eine Warnweste mit der Aufschrift „Katastrophenschutz“ – in seinem Kreis gilt der Katastrophenfall. Auch vier weitere Landkreise in Bayern haben Katastrophenalarm ausgelöst. Öffentliche Gebäude wie Kindergärten und Turnhallen werden geräumt, Letztere vor allem für den Fall, dass Unterkünfte für mehr Einsatzkräfte benötigt werden.

Landrat Niedermaier sagt, eine solche Wetterlage habe es zuletzt 2006 gegeben. Das war das Jahr, in dem die Eishalle in Bad Reichenhall einstürzte. Bis Dienstag werde der Katastrophenfall wohl dauern. „Und dann hoffe ich, dass irgendwann der Schnee runterkommt von den Dächern und Bäumen und es wieder normal wird.“

