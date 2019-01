Verkehr

Schneechaos: Rotes Kreuz und THW versorgten Autofahrer

Das Schneechaos sorgte am Donnerstag zu großen Problemen auf der Autobahn 8. Immer wieder kam es zu Teilsperrungen. Zahlreiche Menschen mussten bis in die Nacht zu Freitag in einem Stau in ihren Fahrzeugen ausharren.