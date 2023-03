Wetter Schneefall in Bayern trotz Frühlingsanfang Obwohl der meteorologische Frühling bereits begonnen hat, lässt der Winter den Freistaat noch nicht so ganz los: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag und Mittwoch gebietsweise Schneefall angekündigt. Dabei sei vor allem der Norden Bayerns betroffen.

Mail an die Redaktion Neuschnee bedeckt ein Vorfahrtsschild und einen Wegweiser. Foto: Uwe Lein/Uwe Lein/dpa/Symbolbild

München.Bereits in der Nacht zum Dienstag gebe es von Hessen her vermehrt Schneefall oder Schneeregen. Auch tagsüber fällt laut DWD am Dienstag im Norden Bayerns gebietsweise Schnee, in tieferen Lagen kann es Regen geben. Südlich der Donau soll es dagegen trocken bleiben, zeitweise lässt sich auch die Sonne blicken. Am Mittwoch soll nördlich der Donau auch in tieferen Lagen Schnee fallen. Laut einem Meteorologen des DWD ist dort mit ein bis fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen, in den Mittelgebirgen seien bis zu zehn Zentimeter möglich. Am Donnerstag ist es voraussichtlich vorbei mit dem Schnee: Dann kündigt der DWD mildere Temperaturen und Regen an.