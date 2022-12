Wetterdienst warnt Schneefall und Eisregen: Hier kann es am Freitag weiter glatt werden

Mail an die Redaktion Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Freitag verbreitet mit Schneefall. Foto: Symbolfoto dpa

Passau, Stadt.Autofahrer aufgepasst! Auch am Freitagmorgen kann es in der Region verbreitet glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet den ganzen Tag über flächendeckend mit leichtem Schneefall. Im Süden Bayerns ist Eisregen möglich.

In der Nacht hat Bayern ein Schneeband erreicht, das sich am frühen Morgen von Südwesten über Ingolstadt und Regensburg bis in den Bayerischen Wald zieht. Am Morgen waren die Straßen verbreitet schneebedeckt, auf vielen Strecken ging es nur langsam voran.







Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis zum Abend mit einer weiteren Schneemenge von bis zu acht Zentimetern. Im Süden des Freistaats sei auch Eisregen möglich.

− age/lai