Unfälle im Berufsverkehr Schneefall und glatte Straßen: Polizei zieht Bilanz

Regensburg, Stadt.Schneefall und glatte Straßen haben am Freitagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Meist blieb es jedoch bei Blechschäden. Bis Samstagmorgen soll es verbreitet immer wieder schneien.

Gefordert waren die Einsatzkräfte vor allem im Bereich des Polizeipräsidium Oberbayern Nord - vor allem auf der A9. Kurz nach Mitternacht kam bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ein Sattelzug ins Schleudern. Ein dahinter fahrendere Lkw, der mit Feuerwerkskörpern beladen war, konnte nicht mehr bremsen und prallte in den Lkw. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Nur wenige Kilometer entfernt, ereignete sich am Morgen ein weiterer Lkw-Unfall. Bei Allershausen kam ein Lkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Zwei Spuren mussten rund zwei Stunden lang gesperrt werden.







Gegen 6.45 Uhr kam zudem eine 31-Jährige aus dem Landkreis München, die auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war, kurz vor dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried ins Schleudern. Das Auto rutschte nach rechts über alle drei Fahrstreifen und prallte gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Auch abseits der Unfälle auf der A9 war die Verkehrslage im Großraum Ingolstadt schwierig. Allerdings blieb es meist bei kleineren Blechschäden, hieß es am Vormittag auf Nachfrage bei der Polizei. „Wenn man die Straßen sieht, hab ich mir das schlimmer vorgestellt“, sagte ein Sprecher.

Zehn Unfälle in der Oberpfalz

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in der Oberpfalz. Am Morgen waren die Straßen auch hier verbreitet schneebedeckt - die Folgen aber hielten sich auch hier in Grenzen. Zehn witterungsbedingte Unfälle zählte man am Morgen nach Angaben aus dem Polizeipräsidium. „Es geht schleppend dahin“, sagte ein Sprecher. „Es ist aber nichts Gravierendes“. So ist etwa auf der A93 bei Schwandorf ein Auto ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Die rechte Spur musste gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Telefonmast in Niederbayern geknickt

In Niederbayern kam es im Lauf der Nacht zu insgesamt neun glättebedingten Unfällen, bei denen eine Person verletzt wurde, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums mitteilte. Für größere Probleme sorgte ein Vorfall in Windorf (Landkreis Passau), als ein Mann auf schneeglatter Straße gegen einen Telefonmasten rutschte, dieser umkippte und quer über der Straße liegenblieb. Der Mann blieb unverletzt. Im Landkreis Deggendorf wurde kurz nach Mitternacht eine 21-Jährige vom Eisregen überrascht. Sie rutsche bei Lalling in den Graben, blieb aber unverletzt. An ihrem Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Blechschäden im südöstlichen Oberbayern

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd kam es zu keinem erhöhten Unfallaufkommen aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse. Es wurden vor allem Blechschäden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

