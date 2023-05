Kommunen Schneepflug im Mai? Marktredwitz lädt zur Meisterschaft Endlich Frühling! Und dann lädt die Stadt Marktredwitz zu einer Schneepflug-Meisterschaft ein? Das soll kein Scherz sein - sondern Werbung für den anspruchsvollen Job im Winterdienst.

Ein Fahrzeug des Winterdienstes fährt auf einer verschneiten Straße.

Marktredwitz.Schneepflüge, die mitten im Mai unterwegs sind? Kein Scherz und keine Wetterkapriolen - sondern eine ernste Sache: Die Stadt Marktredwitz lädt am Sonntag (21. Mai) zur bayerischen Schneepflug-Meisterschaft. 20 Teams haben sich angemeldet. Die Idee: Die Kommune will zeigen, „welch enormen physischen und psychischen Belastungen die Fahrer ausgesetzt sind und ihnen die verdiente Wertschätzung entgegenbringen“, sagte Stadt-Sprecherin Claudia Hiergeist. Werbung für den Berufsstand soll natürlich zudem gemacht werden, denn auch hier fehlt es den Kommunen an Fachkräften.

Und warum gerade im Mai ein Wettbewerb einer winterlichen Branche? Ganz einfach - wenn es schneit oder glatt ist, hat das Personal der Bauhöfe oder Straßenmeistereien keine Zeit für einen Wettkampf, sondern muss räumen und streuen.

Der Wettbewerb in Marktredwitz funktioniert auch ohne Schnee. „Die Fahrer müssen möglichst zügig und fehlerfrei den Parcours, der reelle Situationen des Winterdienstes abbildet, mit einem Unimog absolvieren“, schilderte Hiergeist. So müssen zum Beispiel Objekte zielgenau verschoben oder ein Slalom vorwärts und rückwärts bewältigt werden. „Geschicklichkeit, Präzision, Schnelligkeit und Sicherheit sind dabei siegentscheidende Bewertungskriterien.“ Das Siegerteam ist für die deutsche Meisterschaft im Winterdienst qualifiziert.