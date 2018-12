Unfälle Schneepflug kippt bei Blitzeis um: Bremsassistent schuld

Merken

Mail an die Redaktion Ein Notarztwagen mit Blaulicht. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Schwangau.Bei Blitzeis ist ein Schneepflug in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) von der Straße abgekommen und umgekippt. Schuld daran war wohl ein automatischer Bremsassistent, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des Schneepfluges wollte auf spiegelglatter Straße langsamer fahren und nahm den Fuß vom Gas. Weil dann aber sofort der automatische Bremsassistent einsetzte, kam der Pflug ins Schleudern, stellte sich quer und schlitterte mit der Längsseite nach rechts von der Fahrbahn auf eine Wiese. Der Pflug kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Am Pflug entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.