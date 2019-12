Wetter Schneit es weiterhin in Ostbayern? Erster Schnee in Regensburg und weiteren Regionen Bayerns: So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Mail an die Redaktion Ein Spaziergänger sind auf einem leicht mit Schnee bedeckten Weg an der Donau unterwegs. Foto: Armin Weigel/dpa

München.In Bayern drohen am Donnerstag Eisglätte, Schneefall und Regen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können oberhalb von 400 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Besonders am Vormittag waren die Straßen in Bayern glatt. Die Polizei berichtet von einer erhöhten Zahl an wetterbedingten Unfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad.

In der Nacht zum Freitag wird es erneut frostig. Es werden Tiefsttemperaturen von bis zu minus 6 Grad in den Alpen erwartet. In den Tagen darauf wird es aber immer wärmer. Laut dem Wetterportal „wetter.com“ steigen am Samstag die Temperaturen in Regensburg auf 7, am Sonntag sogar auf 9 Grad. Auch in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt.

In anderen ostbayerischen Gebieten sieht es ähnlich aus. In Schwandorf werden ebenfalls Höchstwerte bis 9 Grad erwartet, lediglich am Samstag werden nachts um die 0 Grad erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in Ostbayern übers Wochenende bei 90 Prozent. (dpa/am)