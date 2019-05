Brauchtum Schnupfen war einst Kult Das Grafenauer Schnupftabakmuseum erinnert an die Kultur des Schnupfens in Bayern. Werbung will es dafür nicht machen.

Von Michaela Schabel

Grafenau.Ein Schluck, eine Pris – , wie das Bier gehörte der Schnupftabak zur Kultur des Bayerwalds. Die Männer trafen sich nach der Kirche am Stammtisch, um zu wetteifern, wer den besten „Schmai“ gemischt hatte. Jeder hütete sein Geheimrezept. Jeder hatte immer sein schönstes Schnupftabakglas und großes Schneuztuch dabei. Man war fest davon überzeugt, dass das Schnupfen das Hirn reinigt, was aber höchstens für die Nase zutrifft. Aber der Genuss stand ohnehin im Vordergrund.

Das Schnupfen gehörte dazu, vielfach besungen und sogar im Volksschullesebuch verewigt. Die Werbung war damals schon so manipulativ wie heute. „Gmüatlich geht dei Lebnslauf weiter, schnupft du fleissi Perlesreuther“. In einem eigenen Passus weist deshalb das „Bayerische Schnupftabakbuch“ vom Grafenauer Museum eigens darauf hin, dass man „keinesfalls Werbung für Tabakkonsum beabsichtigt“, sondern nur an eine alte Kultur erinnern will.

Museum in Grafenau ist weltweit einzigartig

Seit dem 17. Jahrhundert gibt es in Bayern den Schnupftabak. Die Ausstellungstücke im Schnupftabakmuseum Grafenau, dem einzigen auf der Welt, geben einen Überblick über die traditionelle Herstellung des Schnupftabaks, die Vielfalt der Schnupftabakbehälter und die weltweite Bedeutung des Schnupftabaks.

Die Menge der Schnupftabakgläser und -dosen beeindruckt und es werden immer mehr. Das Schnupfen ist nicht mehr Mode und so stiftet man das Zubehör dem Museum. Das aber ist klein, untergebracht im ehemaligen Grafenauer Spital für arme und kranke Menschen. Nach den zwei Bränden 1639 und 1742 wurde es jeweils wieder aufgebaut, 1968 saniert und in ein Museum umgewandelt. Im Schnupftabakmuseum sind jetzt die alten Produktionsmaschinen der ehemaligen Grafenauer Tabakmanufaktur Bogenstätter zu sehen, umringt von häuslichen „Reibscherm“ (Reibschalen), die fast in jedem Haus im Bayerischen Wald zum Inventar gehörten. Mit einem Holzstößel wurden die Tabakblätter fein zerrieben und mit Butterschmalz versetzt. Meist wurde heimisch angepflanzter Tabak verwendet, allerdings immer mit dem Gewürztabak „Brasil“ verfeinert. Die Schmalzerherstellung unterlag wie das Bier einem strengen Reinheitsgebot.

Kolumbus brachte Tabak aus der Karibik mit

Kolumbus brachte den Tabak aus der Karibik nach Spanien. Jean Nicot (1530 ¨- 1604), Namensgeber für das Nikotin, machte ihn als Heilmittel populär. Das Schnupfen erfand Katharina von Medici, womit sie ihren Sohn von der Migräne befreit haben soll. So wurde der „poudre de la reine“, das Pulver der Königin, salonfähig. Bei Hofe wurde es schick, zu schnupfen. Acht Pfund verschnupfte Napoleon pro Monat. Schiller, Kant, sogar Papst Benedikt der XIV schnupften. Überall, wo Rauchen wegen Feuergefahr verboten war, wurde geschnupft, auch in den Bergwerken. Hier kam noch ein gesundheitlicher Aspekt dazu, weil durch das Schnäuzen die Nase vom Kohlenstaub gereinigt wurde. Die Exponate im Schnupftabakmuseum dokumentieren das Schnupfen – von Nord- bis Südeuropa, Algerien bis Vietnam, von den Azoren bis in die USA.

In den Tabakbehältern spiegelt sich der Reichtum der Besitzer. Neben privatem Gebrauch und Firmengläser waren vor allem Vereinsgläser hoch angesehen, die bis zu 20 Zentimeter groß und kunstvoll graviert waren. Ein Silberbehälter in einem Widderkopf stammt aus einem englischen Club. Beliebt waren vergoldete Schnupftabakgläser mit Tier- und Blumenmotiven und einem weißen Kalbsschwanzbüschel als Verzierung des Stöpsels.

Idole zieren Gläser

Gläser aus Porzellan zeigen neben Rosen, Rehen und Böcken auch König Ludwig oder andere Idole. Der Pfarrer schnupfte gern aus der Dose in Bibelform und die Ova Himbas, ein kenianisches Nomadenvolk, bewahren den Tabak in hölzernen Kalebassen auf. Das größte Schnupftabakglas der Welt wurde im November 1988 von einem noch größeren abgelöst, hergestellt von Sepp Rankl in der Frauenauer Glasmanufaktur Freiherr von Poschinger. Mit 69,7 Zentimetern Höhe und 45,7 Zentimetern Breite bräuchte man zehn Pfund Tabak, um es zu füllen.

In der Öffentlichkeit ist das Schnupfen längst verschwunden. „Nur noch die Älteren schnupfen den traditionellen Schnupftabak“, so Anneliese Stockinger vom Grafenauer Schnupftabakmuseum. Das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt zwar das „Risiko von Schnupftabak im Vergleich zu Rauchtabakwaren (…) deutlich geringer“ ein, aber wegen des Nikotingehalts, der enthaltenen aromatischen Kohlenwasserstoffe, Nitrite, Schwermetalle und die krebserregenden Nitrosamine ist Schnupftabak durchaus gesundheitsschädlich, zumal Nikotin, im Biokreislauf ein Nervengift, durch die durchbluteten Nasenschleimhäute aufgenommen wesentlich intensiver wirkt.