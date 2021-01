Anzeige

Prozesse Tod eines 14-Jährigen: Reue im Mordprozess um Raserunfall Ein Autofahrer flieht vor der Polizei, rast in eine Gruppe Jugendlicher, ein 14-Jähriger wird erfasst und stirbt. Etwas mehr als ein Jahr später beginnt der Prozess gegen den Fahrer begonnen. Es geht um Mord.

Merken

Mail an die Redaktion Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa

München.Im Mordprozess um einen tödlichen Raserunfall in München hat der Angeklagte Reue gezeigt. „Für das, was passiert ist, habe ich keine Worte“, hieß es in einer Erklärung, die seine Anwältin zum Prozessbeginn am Dienstag vor dem Landgericht München I im Namen ihres Mandanten verlas. „Schock, Schuldgefühle, Selbstmordgedanken“ empfinde er. „Heute kann ich sagen, dass ich die Gefahr vollkommen unterschätzt und mich überschätzt habe.“

Der heute 35 Jahre alte Deutsche aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war am 15. November 2019 um kurz vor Mitternacht auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle auf der Gegenfahrbahn durch die Stadt gerast. Er ignorierte laut Polizei mehrere rote Ampeln und erfasste - nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit mehr als 120 Kilometern in der Stunde - zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche, die gerade die Straße überquerten. Der 14-Jährige starb, die 16-Jährige wurde schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord und mehrere Mordversuche vor. „Dass bei seiner Fahrweise das von ihm gelenkte Fahrzeug eine nicht vorhersehbare Anzahl von Menschen töten könnte, nahm er

billigend in Kauf“, sagte die Staatsanwältin. „Durch dieses Vorgehen stellte er seine Interessen – nämlich eine erneute Inhaftierung unter allen Umständen zu vermeiden – in krasser Eigensucht über das Lebensrecht anderer Verkehrsteilnehmer.“ Der Angeklagte, der laut Bewährungsunterlagen keinerlei Drogen nehmen durfte, räumte in der verlesenen Erklärung ein, vor der Polizei geflohen zu sein, weil er vorher Kokain genommen und Bier getrunken hatte.



Die Verteidigung kritisierte den Mordvorwurf: „Es handelt sich hier um eine Mordanklage, die vor vier oder fünf Jahren wohl nicht erhoben worden wäre“, sagte seine Anwältin. „Wie kommt man dazu, davon auszugehen, dass unser Mandant vorsätzlich Personen ermorden wollte?“ Sie erhob auch Vorwürfe gegen die Polizisten, die den Angeklagten am späten Abend des 15. November 2019 verfolgten, nachdem er sich der Kontrolle entzogen hatte. Man müsse sich „mit der Frage auseinandersetzen, ob die Reaktion der Polizei ok war“, sagte sie. „Macht es im Hinblick auf die Gefährdungslage vielleicht gar keinen Unterschied, ob ich der Flüchtende oder Verfolgende bin?“



Aus ihrer Sicht sollte lediglich eine Verurteilung ihres Mandanten wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge in Frage kommen. Damit läge die Höchststrafe bei zehn Jahren. „Nicht jedes Fehlverhalten im Straßenverkehr, bei dem ein Mensch zu Tode kommt, ist ein Mord.“

Im Falle einer Verurteilung des vorbestraften Angeklagten wegen Mordes droht ihm nach Angaben des Gerichts dagegen womöglich sogar die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Der Angeklagte zeigte sich zum Prozessbeginn nervös und aufgewühlt. Als die Staatsanwältin Details zu den Verletzungen des getöteten 14-Jährigen verlas, musste die Sitzung unterbrochen werden.

„Mir geht's nicht gut. Ich krieg' schlecht Luft“, sagte der 35-Jährige. Daraufhin wurde ein Sanitäter gerufen, um den Mann zu behandeln - und die Verhandlung für knapp eine halbe Stunde unterbrochen. Der Angeklagte bekam ein Beruhigungsmittel.