Gesellschaft Schöne neue Einkaufswelt In der Region drängen Edeka, Netto und Co auf die grüne Wiese. Die Dorfkerne veröden. Alte Menschen ohne Auto sind verloren.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Eine Generationenfrage? Viele Jüngere mögen die Einkaufsmärkte am Bernhardswalder Ortsrand. Senioren hätten lieber die Versorgung im Zentrum. Foto: Lex

Der alte Netto im Bernhardswalder Zentrum ist jetzt ein Schnäppchenmarkt und nur noch eine Woche pro Monat geöffnet. Foto: Lex

Ende Dezember 2018 schloss in Bad Kötzting die letzte Bäckerei. Foto: S. Weber

Regensburg.Die Bernhardswalder Dorfmitte wirkt trostlos. Im früheren Nettomarkt gibt es Schnäppchen, aber nur alle vier Wochen. Metzger, Blumen- und Zeitungsladen haben dichtgemacht. Wer einkaufen will, muss zum Ortsausgang fahren. In Bernhardswald im Landkreis Regensburg ist genau das passiert, was Lokalpolitiker immer verhindern wollen, jedenfalls wenn man ihren Sonntagsreden glaubt. Netto, Edeka und weitere Märkte haben auf der grünen Wiese gebaut. Der Dorfkern verödet. Mehr Autos rollen durch die Hauptstraße, um das Nahversorgungszentrum zu erreichen, das gar nicht nah ist.

## ### ############ ######## ## ####### ###### ### ########### ### ######. #### ### ### ###### ##### ########## ####, ###### ####### #####. „### ######## ### #########“, ##### ### ##-#######, ### ## ############# ####. „## ##### ##### #######. ### ##### ######### ###### ### ##### #########. #### ### ##### ###### ####. ### ##### ##### ###### #### #### ### ### ####### ########.“ ### ################# ######### ###### ### ##### ########. ### #### #### ### ### ### #### ##. ### ######## ### „####### ### ####### ####“, ##### ### ## ### ############ ######## #####. ############# ###### ####### ####### ##### ########, ####### ######## ### ##### „############“.

## ############# ### ###

## ###### ####### ### ############ ### ###### ######## ### ### ###### #### ### ##. ####, ## ## #############, ########, ##########, ######### #### ### ########. ### ############## ####### #### ## ### ##########.

########## #### ####### #### ###### ### #### ## ###### ##########, ### ########## ### ### ############# ### ##### ##### ## ##############. ### #### ### ## ### ####### ###### #########. #### ##### ############## ###### ##### ### ########### ######### ### ######### #### ##### ###.

### ############ ## ############ ##### ### ######

### ############### ######## #### ### ###########. #### ##### #####, ### ### ############## #### ##### ### ##### „######### #########“ ## ### ############## ### ### ############# ##### ### ################ #########. ### ##### ########## #### ### ######## ####### ### ### ########### ######################.

### ##########-########## ### ### ###### ##### #### ###### ######. ## ######### ### #########, ##### #######, ######## ### #####-#####. #### ### ### #### ##### ## ### ### ### ######## ## #### ### #### ####### ##########. ### ####-##### ## ### ########## #### ######### ######. ### ############### #### ## ##### #####. ### ########## ######, ### ##### ###### ### ####### ####, ###########, ###### ### ####### ### ########. ## ### ########, ##### ####, ### #### ### ###### ###### ##########. #### ## #### ########.

##########, ##### ##########, ### ###, ######### ###### ### ### ############### ############# ## #######. ## ### ########## ######## ########## #### ### #################### ### ## ### ############# #########. ### #####-##### ### ### ######### #### ############ ### #########, #### ### #############, #### ### ### ############# #### #######. ##### #### ## ####### #### ######## ##############, #### ##############. „### ### ###### ####, #### ### ##################### ##### ### ########### ##########, #### ### #### ### ######## ### #### #######“, #### ############# ######### #### (###). ### ######## ######. ### ######### #### ######### ### ### #### ###### ## ########### #############. „### ##### #### ########################## ### ## #######.“

########## ### ### ###### #######, #### ##### #######. ### ######## ##### #### ## ########: „### ####### #### #########, #### ## #### ##### ### ######### ###, ### ######## #### ##### ### ###### ### ##### #############. ### ### #### #################.“ #### ### ###### ######### ###########, #### ### ##### ####### ### ### ########### ###########. #### ######, ############# ###### ## ####. ## #### ### #####-######### ########, #### ###### #### ##### ##### ############ ##### ## ####### #########. #### ##########, ############ ### ####-###########-##########, ######### ### #### #######: „##### ######## #### ### ##### #######, ##### ##### ##############.“ ## ########## ### ######### ### #########, ### ### ##### ######, ### ############ #######. ### ################ ##### ## ##.

######### ##### #### ##########

#### ############### ##############, ### ### #### ######### #########, ###### ##: „### ####### ##### ### ####, ## ######## ## #######. ### ### #### ######.“ ##### ######### (##) ### ########## ### ##### ### ################# ##### ### #####.

### ########## ############### ### #### #################### ##########. ############## ######## ####### (##) ##### ### ##-####### ###: „##### #### ### ##, ### ################ ## #########. ###### ##### ### ### ## ################# ########.“ ######## ###### #### ### ### ######## ##### ############ ################ ### ###### ### ### ##########. ### ################-######### ### #### ###### ### ### ###### ### ###### ###### ## ###################### #############. #### ########## ########## ############, ### ### ### ###### #########, ##### ### ############### ##.

##### ### ### ##### ##### ##########: #################, ##### ######### ##### ######, ####### #####, #### ###### ######### ### ####### ######, ### ########### ######### ## ### ########. ########## ### ### ########, ##### ## #### ### ######## #### #### #### #######. ##### ### #### ##### ## ##### ############ ### ### ######## ######, ##### ###### ##: ### ###### ######### #### ##########, #### ######## ### #####. ########, ##### ##########, ### #### ################ ####### ### ## ###### ###############, ### ### ############ ######### ######. ########## ### ### ######### ## #### ########, ###, #########. #### ##### ############# ### ######## ## ###### ### #################### #########.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########