Anzeige

Kriminalität Schokoladendiebe in Oberfranken erwischt Schokoladendiebe sind in Oberfranken auf frischer Tat ertappt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gefrees.Ein Supermarktkunde habe einen Diebstahl in Gefrees im Landkreis Bayreuth beobachtet und den Dieb festgehalten bis die Polizei kam, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Der 24-jährige habe am Donnerstagabend versucht, Ware im Wert von etwa 1000 Euro zu stehlen. Wenig später sei ein Auto mit einem weiteren 24- und einem 25-Jährigen vorgefahren. Eine Durchsuchung förderte weiteres Diebesgut zutage: überwiegend Schokolade, für einen mittleren dreistelligen Betrag. Die drei Männer müssen sich wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls verantworten.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-799851/3