Internationale Politik Scholz trifft Biden am Rande des G7-Gipfels: Zeitpunkt offen Bundeskanzler Olaf Scholz will am Rande des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern mit allen elf teilnehmenden Staats- und Regierungschefs bilaterale Gespräche führen - darunter auch US-Präsident Joe Biden. Termine dafür wurden am Montag in Regierungskreisen aber noch nicht genannt.

dpa

Mail an die Redaktion Joe Biden, Präsident der USA, spricht. Foto: Susan Walsh/Susan Walsh/AP/dpa

Berlin.Gut ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt ist Scholz in dem zum Luxushotel umgebauten Schloss in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen erstmals Gastgeber eines großen internationalen Treffens. Der Gipfel findet vom 26. bis 28. Juni statt und ist eingebettet in die Treffen von Europäischer Union (23./24. Juni) und Nato (28. bis 30. Juni).

Zur G7 wirtschaftsstarker Demokratien zählen neben Deutschland und den USA folgende fünf Länder: Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Außerdem hat Scholz fünf Gastländer eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Er will damit den Zusammenhalt der Demokratien weltweit stärken.