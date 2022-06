Zugunglück Scholz: „Unser Mitgefühl ist bei Angehörigen und Verletzten“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bestürzt über das Zugunglück mit mehreren Toten bei Garmisch-Partenkirchen geäußert. „Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen, bei den Verletzten, denen wir eine baldige Genesung wünschen“, sagte er am Freitag den Sendern RTL und ntv. Man versuche, diejenigen zu retten, die gerettet werden könnten. Scholz sprach von „erschütternden Nachrichten“ und „bedrückenden Bildern“ von der Unfallstelle in Bayern. Bei dem Unglück mit einem Regionalzug am Freitagmittag kamen nach Polizeiangaben vier Menschen ums Leben. Etwa 30 Menschen wurden verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser.

dpa