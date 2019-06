Kultur Schon 46 000 Gäste im Bayern-Museum Das neue Haus der Bayerischen Geschichte zieht. An Pfingsten drängten sich die Menschen um den Löwen.

Mail an die Redaktion Besucherandrang im Foyer des Bayern-Museums: Allein am Pfingstmontag kamen 17 000 Menschen ins Haus. Foto: Dr. Richard Loibl © Haus der Bayerischen Geschichte

Regensburg.Nach einer knappen Woche seit der Eröffnung hatte das Bayern-Mseum in Regensburg bereits 46 000 Gäste. „Eine Spitzenbilanz für das neue Haus am Donaumarkt!“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Haus der Bayerischen Geschichte.

21 500 der bisher rund 46 000 Gäste haben die Ausstellung im Obergeschoss. An Pfingsten wurden die Kapazitätsgrenzen ausgelotet. An einem einzigen Tag – dem Pfingstmontag – schauten sich fast 17 000 Menschen im Haus um. Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, freut sich über dieses außerordentliche Ergebnis: „Ein Spitzenresultat! Das sind Zahlen, wie wir sie sonst nur von Königsschlössern kennen.“

Die Verbesserungsvorschläge der Besucher, die das Haus ganz überwiegend positiv beurteilen, werden ab dieser Woche umgesetzt. Neue Leuchten sind eingetroffen, so dass Mittwochnacht die Beleuchtung verbessert werden kann. Und wenn alles gut geht, erfolgt ebenfalls noch in dieser Woche die Installation eines neuen Wegweissystems in der Ausstellung. Auch an der Beförderungstechnik muss noch gearbeitet werden. Damit dürfte das HdBG gerüstet sein für den weiteren Ansturm. Allein für den Juli sind bereits 300 Führungen angemeldet.

Den ganzen Juni über ist der Eintritt in das Museum frei. Danach kostet der Eintritt in die Dauerausstellung für Erwachsen 5 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie für Studenten bis 30 Jahre ist der Eintritt generell frei. Führungen durch die Dauerausstellung gibt es ab 2. Juli 2019. Anbieter ist die Stadtmaus GmbH. Buchungshotline: (09 41) 78 83 88 0. Informationen unter: www.museumsfuehrungen.stadtmaus.de

