Bahn Schon wieder Probleme bei S-Bahn: Ostbahnhof gesperrt Drei Tage in Folge gibt es Probleme auf der S-Bahn in und um München. Am Mittwoch waren die Pendler auf der Stammstrecke betroffen.

München.Wieder Ausfälle bei der Münchner S-Bahn: Wegen einer Weichenstörung hat die Deutsche Bahn am Mittwoch mitten im morgendlichen Berufsverkehr den Ostbahnhof auf der Stammstrecke quer durch die Innenstadt gesperrt. Sämtliche S-Bahn-Linien starteten beziehungsweise endeten an anderen Bahnhöfen. Auch der Regionalverkehr war betroffen. Die Bahn empfahl Reisenden in Richtung Innenstadt, auf U-Bahnen auszuweichen. Nach rund einer Stunde war die Störung behoben. Es gab aber weiter Beeinträchtigungen.

Schon in den Vortagen hatte es Probleme gegeben: Am Dienstag hatte eine Stellwerkstörung den Bahnverkehr von und zum Münchner Flughafen lahmgelegt. Am Montag hatte es wegen Defekten massive Einschränkungen auf der Stammstrecke gegeben. Sie ist die wichtigste Verkehrsader in der Landeshauptstadt. Werktags nutzen rund 840 000 Menschen die S-Bahn - mehr als zwei Drittel der Passagiere des bayerischen Schienenverkehrs.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat unterdessen die DB Netz AG in einem Schreiben aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Infrastrukturstörungen bei der Münchner S-Bahn auf ein Minimum zu reduzieren. „Anlass waren bereits über einen längeren Zeitraum immer häufiger auftretende Beeinträchtigungen für die Fahrgäste, die sich insbesondere seit Anfang dieser Woche nochmals deutlich verschärft haben“, hieß es in einer Mitteilung der BEG, die den Regional- und S-Bahnverkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert.

Das komplexe Münchner S-Bahn-System habe regelmäßig und mit zunehmender Tendenz mit infrastrukturbedingten Störungen zu kämpfen. Diese seien - neben den betriebs- und witterungsbedingten Beeinträchtigungen - gerade in den letzten Wochen massiv aufgetreten. „Allein in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres gab es über 130 infrastrukturbedingte Störungen mit erheblichen Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr“, betonte die BEG. „Die zunehmende Anfälligkeit der Infrastruktur stellt besonders in den kalten Wintertagen eine unzumutbare Belastung für die Fahrgäste dar.“ BEG-Sprecher Johann Niggl sagte: „Die BEG kann und will diesen Zustand nicht akzeptieren.“