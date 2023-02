Landkreis Freyung-Grafenau Schon wieder stehlen Diebe Ortsschild Bierhütte Es scheint eine Art Trophäe zu sein: Zum wiederholten Mal ist im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau das Ortsschild Bierhütte gestohlen worden. Es wurde am Aschermittwoch an einer Ortsverbindungsstraße mitsamt Rahmen entfernt, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Symbolbild

Hohenau.Bierhütte ist ein Gemeindeteil von Hohenau. Wegen des lustigen Namens scheinen es die Täter auf das Ortsschild abgesehen zu haben. Die bisherigen Diebe konnten nie ermittelt werden.

In der Woche davor stahlen Unbekannte bereits das an der Bundesstraße 533 aufgestellte gleichnamige Ortsschild. Auch in früheren Jahren sei es schon mehrmals zu solchen Diebstählen gekommen.