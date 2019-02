Kriminalität Schongauerin tötet ihren Mann und begeht Selbstmord Ein Ehedrama hat sich im oberbayerischen Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) ereignet: Eine 64-jährige Frau hat ihren Mann getötet und sich danach das Leben genommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Schongau.Eine Verwandte hatte den Mann am Donnerstag tot in der Wohnung gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nur eine Stunde zuvor war im Lech eine Frauenleiche gefunden worden, es handelte sich um die Ehefrau. Der Mann sei durch „massive Gewalteinwirkung“ gestorben, hieß es weiter. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei die Frau dafür verantwortlich, hieß es. Die Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse von der Obduktion der Leichen.