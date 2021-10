Anzeige

Serie Schorsch, mogst a Befflamott? Wissenswertes rund um den Dialekt – heute zu Entlehnungen aus dem Französischen, zu Insekten und zur „Gestöckelten“.

Von Ludwig Zehetner

Regensburg. Bodschamperl,Befflamott,Sanimeder

# Für Benjamin Neumaier

# # Der Weps, der Brem, der HurnausIn der warmen Jahreszeit suchen wir uns zu schützen vor Mücken, Bremsen, Wespen und anderem fliegenden Getier, das über einen Stachel verfügt. Stechmücken werden im Dialekt bezeichnet als „Mucken, Staunzen, Stansen, Schnacken“, im nördlichen Altbayern als „Schnouken“, in Österreich als „Gelsen (Göösn)“. Die Wespe ist bei uns „der Weps, Wess“. Dieser Wortform liegt althochdeutsch „webes, wefsa“ zugrunde. Bairisch „der Hurnaus, Hurneis“ führt althochdeutsch „hurnûz“ (männlich) fort hinsichtlich Wortakzent und Geschlecht; schriftsprachlich „Hornisse“, Femininum und betont auf der 2. Silbe, kam erst im 16. Jahrhundert auf. Die Bremse, eine besonders lästige Stechfliege, die auch Pferde und das Weidevieh peinigt, heißt in Süddeutschland und in der Schweiz „Breme“.

# Im Bairischen ist die Einzahlform „der Brem“, die Mehrzahl „Brema, Breman“. Der „blinde Brem“ kommt vor in einer bekannten Redewendung, wenn jemand vermahnt wird: „Gib hoid Owacht! Rennst umanand wia a blinda Brem.“ Der Wegfall von wortauslautendem „-e“, das meist Feminina kennzeichnet, hat dazu geführt, dass es im Bairischen heißt: „der Schnack, der Weps (Wess), der Brem, der Hurnaus, der Schneck, der Heuschreck“ gegenüber schriftsprachlich „die Schnake, die Wespe, die Bremse, die Hornisse, die Schnecke, die Hornisse“.

# Anregung von Steffi Völkl

# Stock, gestockert, gestöckeltStatt: „Sie geht am Stock“ sagen wir eher: „Sie geht mit einem Stecken“. Eine solche Gehhilfe heißt bei uns „Stecken (Schdäcka)“. Bergwanderer und alte Herren nehmen einen „Hackelstecken (Hàckl-, Hàglschdäcka)“. Als „Stock (Schdoog)“ hingegen bezeichnet man im Bairischen zum einen das Stockwerk, das Geschoß, die Etage: „Wir müssen in den 3. Stock hinauf“, zum anderen den Rahmen von Türen und Fenstern: „Türstock, Fensterstock“. Das Wort kommt auch vor in „Hackstock, Haustock“ und in „Weinstock, Blumenstock“. Ferner versteht man darunter den Wurzelstock eines gefällten Baums bzw. den Baumstumpf samt Wurzelansätzen. Man weiß, dass ein solcher dreimal warm macht: erstens beim „Reuten“ (Ausgraben), dann wenn man ihn „kliebt (gliabt, gläibt, gloibt, gluibt)“ (spaltet, zerkleinert) und schließlich als Brennmaterial im Ofen. Mit „Stock“ in letzterer Bedeutung hängt wohl das Eigenschaftswort „gestockert (gschdockad)“ zusammen, was auf Personen angewandt wird, die untersetzt sind, von kleiner und gedrungener Statur.

# Als es in den Haushalten noch keinen Kühlschank gab und auch nicht die heute in großer Variationsbreite zur Verfügung stehenden Milchprodukte (Joghurt, Kefir usw.), da stellte man in einem irdenen „Weidling“ (weite Schüssel) Milch zum Stöckeln auf, um dann als erfrischende Zwischenmahlzeit „a Gstöckelte, a saure Milli, a kalte Suppn“ zu haben. Solange er eine Gestöckelte beißen kann, sagt man, bleibe ein Mann gefährlich für das weibliche Geschlecht. Eine andere Bezeichnung für Sauermilch ist „Riall (Rührl)“, und im unteren Bayerischen Wald kennt man dafür den Ausdruck „Säubärn, Seubern, Soibäan“. Das Wort hat weder etwas mit „Sau“ noch mit „Bär“ zu tun, es ist die Lautung von „Selbern“ (mit vokalisiertem „l“) und gehört zu „selber“, handelt es sich doch um Milch, die „von selber“ geronnen und sauer geworden ist. In einer Erzählung von Emerenz Meier findet sich die Aufforderung: „Bring glei an Selbär’n dazua, Traudl!“

# Gleichfalls angeregt von Steffi Völkl