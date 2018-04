Fussball

Schotte Collum leitet das Bayern-Spiel gegen FC Sevilla

Der schottische Schiedsrichter William Collum leitet am Mittwoch in der Champions League das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Sevilla. Für den 39-Jährigen ist es der 37. Einsatz in Europas Fußball-Königsklasse. Das Hinspiel in Spanien hatten die Bayern vor einer Woche mit 2:1 gewonnen.