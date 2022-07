Anzeige

MZ-Volontär ausgezeichnet Schreiber-Preis für hervorragende Reportage über Baby-Wünsche und private Samenspender von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Johannes Hirschlach mit Laudatorin Henriette Löwisch. Foto: Max Kratzer, Schreiber-Medienpreis

München.Johannes Hirschlach, Volontär der Mittelbayerischen Zeitung, ist am Freitag mit dem Dr. Georg Schreiber-Medienpreis der AOK Bayern ausgezeichnet worden.

Die Jury vergab an den 27-Jährigen für die Reportage „Babywunsch: Spermien aus dem Internet“ in der Kategorie Print den mit 2000 Euro dotierten 3. Platz. Der Text, der im August 2021 im Wochenendmagazin „Nummer Sieben“ erschienen war, beschreibt die Suche Oberpfälzer Frauen nach privaten Samenspendern – und wie sie dabei in Facebook-Gruppen und Internetforen auch unangenehme Erfahrung machen.

Laudatorin Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München, lobte die einfühlsame Recherche mit vielen Beispielen aus der Region. Hirschlach sei nie ins Reißerische abgeglitten, obwohl das bei diesem Thema immer eine Gefahr sei. Er sei ein vielseitiger Journalist, ergänzte sie mit Verweis auf weitere Arbeiten wie den MZ-Podcast „Zeitreise“, den er mit Volontärin Isabel Pogner verfasst.

Der Schreiber-Preis für Nachwuchsjournalisten ist mit insgesamt 30 500 Euro dotiert. Den 1. Preis erhielt Josef Wirnshofer, den 2. Preis Daniela Gassmann (beide Süddeutsche Zeitung). Der Online-Preis ging an Eva-Maria Hinterberger, Isabell-Katrin Diehl und Magdalena Raß (Der Neue Tag).

