Schreibregel zum Museum

Am Mittwoch wird das Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte seine Pforten in unserer Stadt öffnen. Da verwundert es wohl nur wenig, dass sich einige Redaktionen mit der Frage an mich wandten, wie denn aus orthografischer Sicht mit diesem Museum umgegangen – konkret gesagt: ob tatsächlich das Adjektiv „bayerischen“ in diesem Fall mit einem Großbuchstaben geschrieben werden müsse. Gerade zu Beginn der Berichterstattung, allerdings auch noch in Artikeln aus dem vergangenen Jahr rund um das noch als solches bezeichnete „Museum der Bayerischen Geschichte“ wurde oftmals das Adjektiv „bayerischen“ – der allgemeinen Regelung folgend – kleingeschrieben: „Im Juni wurde die (Teil-) Eröffnung des neuen Museum der bayerischen Geschichte begangen […]“ (MZ vom 5. Oktober 2018).

Dass in diesem Fall jedoch die Großschreibung des Adjektivs durchaus als korrekt zu betrachten ist, ergibt sich aus § 60 des amtlichen Regelwerks der deutschen Orthografie, der besagt, dass zu einem mehrteiligen Namen gehörende Adjektive großgeschrieben werden müssen, was beispielsweise in unserer Stadt dazu führt, dass bestimmte Straßennamen – wie „Im Reichen Winkel“ oder „Zur Schönen Gelegenheit“ – auch mit großgeschriebenem Adjektiv zu sehen sind. Völlig abwegig ist die Kleinschreibung des Adjektivs beim „Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte“ jedoch auch nicht, da die zweite Ergänzungsregelung zum bereits erwähnten § 60 des Regelwerks bzw. die Regel D 88 in der aktuellen Auflage des Dudens darauf hinweist, dass nicht am Anfang stehende Adjektive in mehrteiligen Namen gelegentlich auch kleingeschrieben werden, was zum Beispiel zu der Kuriosität führt, dass ausgerechnet die „Gesellschaft für die deutsche Sprache“ in Wiesbaden klein-, jedoch das in Mannheim ansässige „Leibniz-Institut für Deutsche Sprache“ (mittlerweile) großgeschrieben wird.

Übrigens: Der in Fraktur gehaltene Großbuchstabe „B“, der im Zusammenhang mit dem Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte zu sehen ist, verfügt noch über „eine eigene Geschichte“, wie man der Homepage der Hauses der Bayerischen Geschichte entnehmen kann: Das „B“ „steht für die Frakturschrift der Verfassungsdokumente Bayerns und damit für das Fundament der Demokratiegeschichte.“