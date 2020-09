Anzeige

Infrastruktur Schreyer kassiert Bahn-Aus mit Rüffel Eine Studie soll die Strecke Gotteszell-Viechtach retten. CSU-Ministerin spricht von einem schweren Fehler ihrer Mitarbeiter

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Mit scharfer Kritik an eigenen Mitarbeiter hat Verkehrsministerin Kerstin Schreyer das Bahnstrecken-Aus vorerst kassiert. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regen.Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hat das umstrittene Aus für die Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach kassiert und sich entschuldigt. Sie sei von Mitarbeitern ihres Ministeriums unzureichend informiert worden, sagte sie bereits am Montag bei einem Besuch in Regen. Die Art und Weise der Kommunikation sei falsch gewesen und absolut nicht ihr Stil.

Die Verantwortlichen im Landkreis Regen waren am 24. August von dem Bahn-Aus am Ende des Probebetriebs per Pressemitteilung überrascht worden. Schreyer war davon ausgegangen, dass es Vorinformationen gegeben habe „Sie dürfen sicher sein, dass diejenigen, die das verbockt haben, heute früh überlegt haben, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie mich nie kennengelernt hätten.“ Sie sprach von einem eklatanten Fehler, der Konsequenzen haben werde.

Der Probetrieb läuft seit drei Jahren und ist bis September 2021 genehmigt. Parallel wird nun eine Studie in Auftrag gegeben, die einen Verkehrsverbund vor Ort zum Ziel hat. So lange das Ergebnis nicht vorliegt, wird die Strecke auf jeden Fall weiter bedient, so das Verkehrsministerium. Für eine Reaktivierung der Strecke müssen Passagierzahlen von über 1000 pro Werktag erreicht werden, aktuell liegt diese Zahl noch unter 500. Die neue Studie soll der Region Zeit verschaffen. Im ständigen Austausch mit dem Verkehrsministerium soll ausgelotet werden, wie die Marke von 1000 Passagieren geknackt werden kann.

