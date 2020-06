Anzeige

Verkehr Schreyer: Maskenpflicht im Nahverkehr wird gut eingehalten Die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und in den Zügen in Bayern wird nach Aussage von Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) gut eingehalten.

Mail an die Redaktion Verkehrsministerin Schreyer (r, CSU) redet mit S-Bahn Mitarbeitern. Hinten (l) steht der Bayern-Beauftragte der Bahn, K.D. Josel. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

München.In Bussen und Bahnen seien es gut 99 Prozent der Fahrgäste, die sich daran hielten. Da klappe es gut, sagte Schreyer am Montag in München. „Wo es noch nicht gut geht, ist an Bahnsteigen und Bushaltestellen.“ Hier sei vielen Fahrgästen noch nicht bewusst, dass auch in den Wartebereichen und Bahnhöfen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden müsse. Die Polizei kontrolliere engmaschig. Zudem sei zu bedenken, dass es Menschen gebe, die keine Maske tragen könnten, etwa Asthmatiker.