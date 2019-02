Literatur Schriftsteller Manfred Böckl rechnet ab Der Autor kritisiert Merkels Flüchtlingspolitik scharf. Den Grünen wirft er eine radikale Ideologie vor.

Von Jutta Göller

Regensburg.Herr Böckl, Sie zählen nach eigenen Angaben zu den auflagenstärksten Autoren Ostbayerns. Letztes Jahr wurden Sie 70 und haben aus diesem Anlass im SüdOst-Verlag Ihre Autobiografie veröffentlicht unter dem Titel „Manchmal war es wie im Roman“. Was war „romanhaft“ in Ihrem Leben?



Mein Schriftstellerleben war ungewöhnlich, weit weg von normalen Biografien. Anfangs war das eine Situation, als ob ich mich völlig allein gestellt in einem fremden Land befände, wo ich mich so gut wie möglich durchschlagen musste, um zu überleben. Es gab ja keine Schriftsteller-Ausbildung; es gab niemanden, der mir die Regeln im Verlagswesen erklärt hätte; ich musste mir alles selbst erarbeiten. Das war auch finanziell sehr schwierig, so dass ich die ersten zehn Jahre meiner Existenz als freier Schriftsteller zeitweise wie der „Arme Poet“ von Spitzweg lebte. Später kamen dann – ganz wie im Roman – die plötzlichen Wendungen und Kontraste zu meinen schweren Jahren. Kontakte und Freundschaften mit berühmten Menschen, hohe Honorarangebote und Bücher, die Bestseller wurden - aber es kamen auch wieder Rückschläge.

Sie haben einige Jahre auch in Regensburg gelebt und geschrieben. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?



Ich wohnte dort quasi immer am Rand. Zuerst, in meiner armen Zeit, in der Aussiger Straße, direkt neben den Städtischen Notwohnungen. Die Not der Menschen, aber auch das Prekäre dort sind mir in Erinnerung geblieben. Nach sechs Jahren zog ich nach Lappersdorf um, war dort sozusagen wieder draußen am Stadtrand. Aber ich wanderte in den zwölf Jahren, die ich in oder bei Regensburg lebte, so oft wie möglich durch die Altstadt. Denn dort fand ich viel historische Inspiration für meine Romane.

Heute leben Sie allein im Bayerischen Wald in einem Dorf am Waldrand im Landkreis Freyung-Grafenau. Sie sind Waldbesitzer und haben mit über 60 noch Waldarbeit „gelernt“. Werden Sie in zehn Jahren noch dort leben?



Ob ich in zehn Jahren noch leben werde, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich dann schon in der Anderswelt. Aber grundsätzlich möchte ich bis zuletzt in meinem Waldrandhaus bleiben. Das wäre ein riesengroßes Geschenk. Und was mich am Leben hier im Dorf anzieht? Zuallererst die Naturnähe, das hautnahe Miterleben der Jahreskreisläufe und der naturphilosophische Erkenntnisgewinn daraus. Das großartige menschliche und immer hilfsbereite Miteinander im Dorf kommt hinzu. Wir sind nur rund 60 Leute, und deshalb habe ich oft das Gefühl, zusammen mit den anderen Dorfleuten in einer großen Familie zu leben.

Sie haben viele und sehr erfolgreiche historische Romane geschrieben, z. B. über Agnes Bernauer. Jüngst ist der Buchpreis-Träger Robert Menasse in die Kritik geraten, weil er in seinem Roman „Die Hauptstadt“ der historischen Figur Walter Hallstein eine Rede in Auschwitz zuschreibt, die so nicht stattgefunden hat. Wie halten Sie es mit dem Verhältnis von „Fakt“ und „Fiktion“?



Also, ich würde einen anderen Menschen nie falsch zitieren; meiner Meinung nach ist so etwas kein legitimes literarisches Stilmittel. Im Historienroman allerdings bewegt man sich immer im Spannungsbereich zwischen Fakten und Fiktion. Da muss man die Balance zwischen den realen geschichtlichen Ereignissen sowie den Lebensumständen in der Vergangenheit einerseits und den erzählerischen, künstlerischen Anforderungen andererseits finden. Und deshalb ist im Roman das Verknüpfen von Fakt und Fiktion durchaus legitim.

Sie haben sich früh von der katholischen Kirche losgesagt. Stattdessen fühlen Sie sich im keltischen Heidentum und in der keltischen Mythologie beheimatet. Nun haben die Kelten selbst keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Was zieht Sie an der keltischen Religion so an?



Es stimmt, dass die druidische Lehre mündlich weitergegeben und dabei stets dem aktuellen Sprachgebrauch angepasst wurde. Die keltische Religion lässt sich trotzdem gut aufgrund inselkeltischer mythologischer Texte sowie anhand ihrer antiken europäischen Schwesterreligionen rekonstruieren. Der heidnische Polytheismus Europas war sich ja in seinen Grundprinzipien überall ähnlich, egal ob bei den Kelten, den Germanen, den Griechen oder den Römern. Es handelt sich um eine Naturreligion mit real existierenden Gottheiten, die grundlegende Kräfte oder Prinzipien des irdischen und kosmischen Daseins sind. Beispielsweise die göttliche Sonnenkraft, welche die Erde befruchtet, oder die Fruchtbarkeit der göttlichen Mutter Erde, die immerwährend neues Leben hervorbringt. Dieses Göttliche existiert, und das Wissen darum macht blinden und oft irreführenden Glauben anderswo überflüssig.

„Ich stehe politisch keineswegs extrem rechts.“ Manfred Böckl



Am Schluss Ihrer Autobiografie klagen Sie den so genanten „Islam-Faschismus“ an und schreiben, die Bundeskanzlerin habe Deutschland und Europa „ruiniert“. Wie Sie in Ihrem Buch erzählen, waren Sie mal Mitglied der SPD aus Gegnerschaft zu F.J. Strauß, haben gegen die WAA und den Nato-Doppelbeschluss geschrieben. Nun sind Sie, vereinfacht ausgedrückt, von politisch „links“ nach extrem „rechts“ gewandert. Wie erklären Sie selbst diese Entwicklung?



Also zunächst ganz klar: Ich stehe politisch keineswegs extrem rechts. Richtig ist allerdings, dass ich heute deutlich konservativer als in meinen jüngeren Jahren denke. SPD-Mitglied wurde ich, als Willy Brandt seinen berühmten Kniefall in Warschau machte, das hat mir damals sehr imponiert. Doch die grundanständige SPD jener Zeit existiert in meinen Augen längst nicht mehr, weshalb ich mich von dieser Partei abgewandt habe. Ähnliches gilt für die Grünen, die ich früher auch manchmal wählte. Ich dachte, es ginge bei denen um Naturschutz. Aber ich wusste lange nicht, dass viele Grüne eine radikale linke Ideologie vertreten. Deshalb habe ich mich auch von ihnen abgewandt. Nicht rot oder nicht grün zu sein, bedeutet jedoch keineswegs, extrem rechts zu sein. Was die Kanzlerin Merkel angeht, so bin ich ein scharfer Gegner ihrer Politik. Unter anderem, weil mir alle meine britischen Freunde sagten, dass es ohne Merkels Flüchtlings- oder besser Migrationspolitik nicht zum Brexit gekommen wäre. Meine Meinung ist: Es braucht in Europa einen Neuanfang im Sinne de Gaulles: Ein Europa der Vaterländer – oder besser ausgedrückt: ein familiäres Miteinander der Eltern- und Großelternländer, wie ich es einmal literarisch formuliert habe.

