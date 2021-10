Anzeige

Fussball Schubert blendet Vergangenheit: „Mit uns beschäftigt“ Seine kurze Station als Trainer von Holstein Kiel spielt für FC Ingolstadts André Schubert beim Wiedersehen in der 2.

Mail an die Redaktion Ingolstadts Trainer André Schubert. Foto: Bernd Thissen/dpa/archivbild

Ingolstadt.Fußball-Bundesliga keine Rolle. „Natürlich kenne ich noch einige Spieler. Aber wir sind momentan mehr mit uns beschäftigt als mit Kiel“, sagte Schubert vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Er freue sich dennoch darauf, „den einen oder anderen wiederzusehen, auch aus dem Umfeld.“ Der heute 50-Jährige hatte die Kieler im Sommer 2019 übernommen, musste aber den Verein schon nach sechs Spieltagen wieder verlassen.

Den Tabellenletzten aus Ingolstadt hat Schubert vor der Länderspielpause übernommen. Bei seiner Premiere verloren die Schanzer mit 0:3 beim FC Schalke 04. Die Kieler, in der vergangenen Saison noch Fast-Aufsteiger in die Bundesliga, liegen nur vier Punkte vor den Ingolstädtern. „Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Das ist nach einem Trainerwechsel auch immer etwas schwierig“, meinte Schubert mit Blick auf den neuen Holstein-Coach Marcel Rapp.

Rapp war erst vor knapp zwei Wochen von der U19 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim nach Norddeutschland gewechselt. „Es gibt drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger. Wo wir die Punkte holen, ist egal“, sagte Schubert. „Wichtig ist, am Saisonende genug Punkte zu haben. Am Wochenende steigt keiner auf und keiner ab.“

