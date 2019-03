Klima Schüler demonstrieren auch in Bayern für den Klimaschutz Es geht um Klimaschutz und eine Verkehrswende: Auch am Freitag gehen dafür weltweit Schüler und Studenten auf die Straße.

Merken

Mail an die Redaktion "Fridays for Future" ist auf dem Schild mehrerer Schüler zu lesen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv

München.Im Rahmen der Kampagne #FridaysForFuture sind auch im Freistaat in mehr als einem Dutzend Städten Demonstrationen geplant, wie aus der Internetseite der Bewegung hervorgeht.

Einige Schüler wollen am Vormittag als Schulstreik auf die Straße gehen, andere erst ab Mittag demonstrieren. In München rechnen die Veranstalter mit 5000 Teilnehmern, in Nürnberg mit 2000. In Augsburg, Erlangen und Würzburg erwarten sie jeweils 500 Demonstranten. Auch in kleineren Orte wie im unterfränkischen Haßfurt, in Herzogenaurach, Deggendorf und Bad Tölz wollen Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen.

Mit weltweit mehr als 1650 Klimakundgebungen soll die Klima-Bewegung am Freitag ihren bisherigen Höhepunkt erreichen. Deutschlandweit sind rund 200 Proteste nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg geplant. Sie demonstriert seit August jeden Freitag.