Schüler dürfen jetzt Recht sprechen

Verfahren: Die Schülergerichte befassen sich mit jungen Straftätern zwischen 14 und 21 Jahren. Unter Gleichaltrigen und auf Augenhöhe wird dabei eine erzieherische Maßnahme erarbeitet. Voraussetzung dafür, dass sich ein Teen Court mit einem Fall beschäftigen darf, ist, dass ein Geständnis vorliegt, der Fall bereits aufgeklärt ist und der Angeklagte selbst in das Verfahren einwilligt.

Gerichte: Bereits seit fast 20 Jahren gibt es die Teen Courts in Bayern. Derzeit sind es insgesamt zehn Teen Court genannte Schülergerichte. 2018 wurden fast 300 Fälle verhandelt. Dem ersten Schülergericht in Aschaffenburg folgten Weitere in Ingolstadt, Ansbach, Memmingen, Augsburg, Landshut, Dillingen, Neu-Ulm und Passau. Das Schülergericht Regenburg hat im Juni seine Arbeit aufgenommen