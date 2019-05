Wettbewerb Schüler entwickeln Gründungskonzepte Beim Wettbewerb „Ideen machen Schule“ erfinden Schüler Start-ups. Teams aus Regensburg und Kelheim zeigen ihre Konzepte.

Von Antonia Küpferling

Merken

Mail an die Redaktion Die Gewinnerteams „Cooking Girls“ (mit lila Schürze) und „YummyPill“ (weiße T-Shirts) mit ihren Betreuungslehrkräften, den Juroren und Brigitte Urlberger von der Hans Lindner Stiftung. Foto: Küpferling

Regensburg.Eine leckere Pille für Haustiere, eine besondere Kochschule und ein Dirndl-Verleih: Mit diesen Ideen haben Schülerinnen und Schüler am Montagnachmittag beim Gründungsspiel „Ideen machen Schule“ begeistert. Sechs Teams präsentierten beim Regionalentscheid Regensburg/Kelheim im Verlagsgebäude der Mittelbayerischen ihre Ideen. Stadträtin Gabriele Opitz lobte die Kreativität der Teilnehmer und forderte: „Bleibt an euren Ideen dran, vielleicht macht der ein oder andere sich ja in Zukunft selbstständig.“ Andreas Brey, stellvertretender Newsroomleiter der Mittelbayerischen, betonte: „Ideen sind extrem wichtig. Bei uns im Medienhaus werden daraus Geschichten.“

Bei den Schülern wurden aus Ideen kluge Konzepte. Manche von ihnen waren so durchdacht, dass daraus tatsächlich mal ein erfolgreiches Geschäft oder Produkt werden könnte. So wie die YummyPill, ein Leckerli für Hunde und Katzen, in dem ein Medikament versteckt wird. „Wer ein Haustier hat, der kennt die Situation: Sobald es ein Medikament riecht, weigert sich das Tier, die Pille zu fressen“, erklärt Jasmin Fink die Idee. „Weil es auch nicht hilft, Medikamente in Leberwurst oder ähnlichem zu verstecken, haben wir uns die YummyPill ausgedacht.“

Medikamente clever verstecken

Zusammen mit ihren Mitschülern Selina Baier, Tobias Meier und Stefanie Kumpfmüller arbeitete die Elftklässlerin ein halbes Jahr am Konzept. Es entstand eine geruchsneutrale Hartkapsel, in die Medikamente gelegt werden können, mit einer Masse darum herum, die Hunden und Katzen gut schmeckt. Mit der YummyPill kann Arznei clever versteckt werden. Die Jury war überzeugt und verlieht dem Team den 1. Platz in der Seniorstaffel.

Bei dem Gründungsspiel „Ideen machen Schule“ entwickeln Schüler seit fast 20 Jahren Geschäfts- und Produktideen. So wie reale Gründer auch, arbeiten sie mehrere Monate lang am Konzept, schreiben einen Business- und Finanzplan, überlegen sich Marketingstrategien und sprechen mit Experten aus der Wirtschaft darüber, ob man für die jeweilige Idee einen Kredit erhalten würde und wie man sich versichern müsste. Die Hans Lindner Stiftung, die den Wettbewerb ausrichtet, und Juroren aus der Praxis bewerten die Ideen und laden die besten Teams zum Regionalentscheid.

In der Seniorstaffel präsentierten drei Teams des Beruflichen Schulzentrums Matthäus Runtinger aus Regensburg ihr Konzept. Auf Platz zwei landete „Fesch‘n Madl‘n“, ein Dirndl-Verleih. Platz drei ging an „Time2Eat“. Das Team will in einem Foodtruck gesunde Gerichte mit Lebensmitteln anbieten, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen.

Koch-Café für mehr gemeinsame Zeit

In der Juniorstaffel präsentierten drei Teams der Realschule Obertraubling ihre Idee: Die Jungs von „Paftolf Lieferservice“ haben einen fahrenden Supermarkt entwickelt (3. Platz), die Mädchen von „Problemfighter“ eine App für Jugendliche, die helfen soll Probleme zu lösen (2. Platz). Den Sieg bei den Acht- und Neuntklässlern holten sich die „Cooking Girls“. In einer Zeit, in der Achtsamkeit, gesundes Leben und Familienbewusstsein an Bedeutung gewinnen, punkteten sie mit ihrer Idee, ein Café zu eröffnen, in dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam kochen. Die Schülerinnen zeigten bei ihrer Präsentation auch kleine Kochvideos, die sehr professionell gedreht und geschnitten waren.

Der Ideen-Wettbewerb Teilnehmer: 829 Schüler nehmen heuer am Wettbewerb teil. Sie kommen aus den Regionen Neumarkt, Landshut, Cham/Schwandorf, Regensburg/Kelheim, Passau/Freyung-Grafenau/Deggendorf, Rottal-Inn/Dingolfing-Landau und Straubing/Regen. Sie treten in einer Junior- (8./9. Klasse) und einer Seniorstaffel (ab 10. Klasse) an.

Finale: Die besten Regionalsieger dürfen ihre Konzepte am 3. Juli im Schloss Mariakirchen präsentieren.

Als Jury bewerteten Vertreter der Wirtschaftsförderstellen der Landratsämter Kelheim und Regensburg sowie der Sparkasse die sechs Präsentationen. In den nächsten Tagen finden nun in den anderen sechs Spielregionen die Regionalentscheide statt. Nach den Pfingstferien entscheidet sich dann, welche vier von jeweils sieben Teams ihre Ideen erneut zeigen dürfen: Beim großen Finale des Wettbewerbs „Ideen machen Schule“ im Juli in Schloss Mariakirchen (Lkr. Rottal-Inn). Die „Cooking Girls“ und das Team „YummyPill“ haben gute Chancen, dabei zu sein.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.