Bildung Schüler erhalten mehr Zeit in Abschlussprüfungen

Die bayerischen Schüler erhalten bei den schriftlichen Abschlussprüfungen auch in diesem Jahr coronabedingt wieder etwas mehr Zeit. Pro Stunde regulärer Prüfungsdauer kommen an allen Schularten zehn Minuten dazu, wie das Kultusministerium am Sonntag mitteilte. Die maximale Verlängerung beträgt 30 Minuten.

dpa