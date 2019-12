Kriminalität Schüler mit Fake-Todesanzeige gemobbt Ein 14 Jahre alter Mitschüler einer Schule in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries soll die Anzeige aufgegeben haben.

Mail an die Redaktion Detailaufnahme einer Broschüre des neuen Anti-Mobbing-Programms "Gemeinsam Klasse sein". Foto: Ronny Hartmann/zb/dpa/Archivbild

Nördlingen.Mit einer falschen Todesanzeige ist in Schwaben ein Schüler gemobbt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war am vergangenen Freitag eine Traueranzeige in einer Zeitung erschienen, in der der angebliche Tod des 13 Jahre alten Schülers mitgeteilt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 14 Jahre alter Mitschüler einer Schule in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) die Anzeige aufgegeben haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen wurden nach Angaben der Polizei Beweismittel sichergestellt. Der beschuldigte Schüler sei im Beisein seiner Eltern zu den Vorwürfen befragt worden. Der Verdächtige streite eine Beteiligung an dem Erscheinen der gefälschten Anzeige aber ab. Weitere Details zu dem Fall nannten die Ermittler nicht.

Schon zuvor hatte die Polizei wegen Mobbings an der Realschule ermittelt. Im November hatte die Kripo mitgeteilt, dass fünf Mädchen und Buben der achten Jahrgangsstufe Opfer der Angriffe über soziale Medien wurden. Den Kindern wurden unter anderem pornografische Inhalte übermittelt. „Außerdem fand eine Belästigung durch zahlreiche Callcenter-Anrufe statt“, hieß es damals. (dpa)