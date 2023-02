Festnahme Schüler soll Kontrahenten lebensgefährlich verletzt haben

Bei einem Streit am Rosenmontag im oberbayerischen Landkreis Dachau hat ein junger Mann lebensbedrohliche Verletzungen davongetragen. Als Tatverdächtigen nahm die Polizei einen 17 Jahre alten Schüler fest. Er kam in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch bekanntgab.

dpa