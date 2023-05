Landkreis Ostallgäu Schüler testet Pfefferspray in Schule: Mehrere Verletzte

Ein 14-Jähriger hat in einer Mittelschule in Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu mit einem Tierabwehrspray experimentiert und mehrere Mitschüler verletzt. Der Jugendliche hatte nach Angaben der Polizei vom Mittwoch in einem Klassenraum mit dem Spray herumgespielt und dabei einen Pfefferspray-Nebel erzeugt. Er habe sehen wollen, wie sich das auswirke, hieß es im Bericht der Polizei.

dpa