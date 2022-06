Kriminalität Schüsse auf Clubfenster in Oberfranken

Ein Schütze hat drei Kugeln auf das Fenster eines Clubs in Oberfranken abgefeuert. Die Schüsse seien von einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen nahmen demnach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bis zu 15 Schüsse wahr. Die Polizei fand in dem Club in Bamberg drei Stahlkugeln, die aktuell noch untersucht werden.

dpa