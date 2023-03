Attentat Schüsse bei Zeugen Jehovas - Verdächtiger stammt aus Bayern Der mutmaßliche Todesschütze von Hamburg stammt nach dpa-Informationen aus Bayern. Der Mann wuchs demnach im Regierungsbezirk Schwaben auf und ist seit dem Jahr 2015 in Hamburg gemeldet. Den Informationen zufolge beantragte er dort im vergangenen Jahr eine Waffenbesitzkarte. Mehrere Medien hatten über die Herkunft des Täters berichtet.

Mail an die Redaktion Bestatter bringen eine abgedeckte Bahre zu ihrem Fahrzeug am Gebäude der Zeugen Jehovas. Foto: Markus Scholz/Markus Scholz/dpa

Hamburg.Der Mann ist den Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht als Extremist bekannt gewesen. Dass sein Name dennoch in den Datenbanken der Sicherheitsbehörden auftauchte, hat dem Vernehmen nach keinen kriminellen Hintergrund, sondern liegt an seiner Beantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Dafür ist immer auch eine Abfrage der Zuverlässigkeit nötig, bei der Bezüge zu Straftaten und Extremismus geprüft werden.

Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend waren nach Angaben der Polizei acht Menschen tödlich verletzt worden. Unter den Toten sei „offenbar auch der mutmaßliche Täter“, teilte die Polizei mit. „Weitere Menschen wurden durch die Tat zum Teil schwer verletzt“, hieß es.