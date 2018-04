Kriminalität

Schüsse fallen bei Streit: Vier Männer festgenommen

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern sind in Landshut auf offener Straße zwei Schüsse gefallen. Augenzeugen zufolge flüchteten vier an der Auseinandersetzung Beteiligte anschließend in einem Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer von ihnen soll zuvor in die Luft geschossen haben. Die Beamten stoppten das Fahrzeug wenig später und nahmen die Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren fest. Im Wagen fanden sie am Mittwoch eine Gaspistole, ein Springmesser und Rauschgiftzubehör. Die Schusswaffe gehörte den Erkenntnissen nach dem 19-jährigen Fahrzeughalter, der zudem unter Drogeneinfluss stand.