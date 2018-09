Notfälle

Schüsse führen zu Großeinsatz

Nittendorf/Regensburg - Zwei Vorfälle mit harmlosen Schusswaffen haben am Dienstag Großeinsätze im Großraum Regensburg ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 23-Jähriger gegen Mittag in Nittendorf (Landkreis Regensburg) nach einem Streit an einem Bahnhof geschossen. Weil zu dem Zeitpunkt noch unklar war, mit was für einer Waffe der junge Mann unterwegs war, sperrte die Polizei den Bereich um den Bahnhof ab. Sie konnte den 23-Jährigen festnehmen, er hatte eine Schreckschusspistole dabei.