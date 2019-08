Kriminalität Schüsse im Garten: Mann löst SEK-Einsatz aus Ein betrunkener Mann hat mit einer Waffe herumgeschossen und somit einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Egloffstein.Anwohner in Egloffstein (Landkreis Forchheim) meldeten am Freitagabend, dass ein Bewohner eines Einfamilienhauses mit einer Waffe herumschieße. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte fanden den 59-jährigen Mann und seine Lebensgefährtin im Haus. Der Mann wurde beim Verlassen des Hauses festgenommen und anschließend in ein Krankenhaus eingewiesen. Nach Angaben der Polizei am Freitag, war der Mann stark betrunken und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. In diesem Zustand habe er im Garten mit mindestens einer seiner Waffen geschossen. Dabei wurde niemand verletzt. Die Schusswaffen waren im legalen Besitz des Mannes.