Kriminalität Schüsse in Tiefgarage: Opfer vernehmungsfähig

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Ingolstadt.Nach den Schüssen in einer Ingolstädter Tiefgarage könnte das schwer verletzte 41-jährige Opfer in Kürze vernehmungsfähig sein. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug in der Nacht zum Montag zunächst ein Mann mit der Faust auf das Opfer ein. Dann soll ein zweiter Mann hinzugekommen sein und mehrfach auf den 41-Jährigen geschossen haben. Der Mann kam mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Die Täter seien noch immer auf der Flucht und die Ermittler hoffen weiterhin auf Zeugenhinweise, um das versuchte Tötungsdelikt aufklären zu können.