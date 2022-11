Verwechslungsgefahr Schüsse in Traunstein gemeldet: Bayerischer Brauch sorgt für Polizeieinsatz

Mail an die Redaktion Peitschenschläge, die wie Schüsse klingen: Ein Auftritt von Goaßlschnalzern hat in Traunstein für einen Polizeieinsatz gesorgt. −Symbolbild: Imago

Traunstein, Stadt.Mehrere Schüsse in Traunstein - das hatte ein besorgter Bürger am Samstagnachmittag im Ortsteil Unterhaid bei der Polizei gemeldet. Doch dahinter steckte etwas ganz harmloses.

Wie die Polizei am Montag berichtet, hatte ein Traunsteiner den Polizeinotruf alarmiert, als er am späten Samstagnachmittag „Schüsse“ hörte. Beamte der Polizei Traunstein konnten dann aber relativ rasch Entwarnung geben: Im Außenbereich einer Gaststätte hatte lediglich eine Veranstaltung stattgefunden, in deren Verlauf auch sogenannte Goaßlschnalzer einen Auftritt hatten.







Goaßlschnalzen ist ein bayerisch-österreichischer Brauch, bei dem mit einer Peitsche laut geknallt wird. Dieses Knallen hatte der Anrufer offenbar als Schüsse fehlgedeutet.

− cav