Bildung Schulanfänger sprechen immer eintöniger Der Wortschatz von Schulanfängern wird immer eintöniger. „Wir beobachten seit mehreren Jahren, dass die Sprachgewandtheit der Kinder abnimmt“, sagte Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). „Das bedeutet nicht zwangsweise, dass die Mädchen und Buben nicht sprechen können, aber die Vielfalt der Wörter und die Flexibilität im Wortschatz sinkt: Die Kinder sprechen immer eintöniger.“

Mail an die Redaktion Erstklässler melden sich bei einem Fototermin in einer Grundschule. Foto: Frank Leonhardt/Archiv

München.Die Gründe dafür sind nach Einschätzung der Pädagogin vielfältig: In den neuen Medien werde immer mehr mit Abkürzungen und mit simplem Wortschatz gearbeitet, in den Familien weniger miteinander verbal kommuniziert und auch in den Kindergärten und Krippen weniger auf gemeinsames Singen und Reimen geachtet. „Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Schulstart“, sagte Fleischmann. „Früher konnten die Lehrer auf viel mehr Reime, Singspiele, Rhythmik und Lieder aufbauen. Heute herrscht da teilweise viel Nachholbedarf.“ Neben der Sprachgewandtheit nimmt laut Fleischmann auch die Sprechfähigkeit ab - immer mehr Kinder haben Lautbildungs- oder Wort- und Satzbildungsstörungen.