Kitzingen Schulbus fährt in Graben: Fünf Kinder leicht verletzt

Bei einem Schulbusunfall in Unterfranken sind fünf Kinder leicht verletzt worden. Der 64-jährige Busfahrer hatte am Freitag 22 Kinder an Bord, als er nahe Dettelbach (Landkreis Kitzingen) in einen Graben fuhr, um einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen, so die Polizei am Sonntag.

dpa