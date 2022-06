Feuer Schulbus in Unterfranken brennt aus

Ein Schulbus mit 35 Kindern an Bord hat in Unterfranken Feuer gefangen. Wegen eines technischen Defekts musste der Fahrer den Bus am Donnerstag kurz nach Bad Kissingen anhalten, wie die Polizei mitteilte. Während die Kinder ausstiegen, qualmte es bereits aus der Motorhaube. Die Kinder konnten den Bus rechtzeitig verlassen, bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen stand.

dpa