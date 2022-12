Pfaffenhofen a.d. Ilm Schulbus kommt von der Straße ab: Keine Verletzten

Ein Schulbusunfall hat in Vohburg an der Donau ein glimpfliches Ende genommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag mitteilte, rutschte der Bus auf einer kleinen Verbindungsstraße zwischen den Dörfern Dünzing und Oberhartheim in den Straßengraben. Fahrer und Kinder waren zunächst in dem verunfallten Bus gefangen. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden, die kurze Zeit später eintraf. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand. Die Unfallursache war zunächst unklar.

dpa