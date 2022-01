Anzeige

Unfälle Schulbus rutscht bei Blitzeis von der Straße Bei Blitzeis ist ein mit etwa 20 Kindern besetzter Schulbus im Allgäu von der Straße gerutscht.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Oy-Mittelberg.Einige Schüler seien dabei am Montagmorgen leicht verletzt worden und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Starker Wind und Regen hätten die Straße in der Gemeinde Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) am Montagmorgen innerhalb kürzester Zeit in eine Eisfläche verwandelt.

Dadurch kam der Bus nach links von der Fahrbahn ab, rollte einen Abhang hinunter und prallte frontal gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher sagte. Später seien die Kinder in der Grundschule von Notärzten und Rettungssanitätern untersucht worden, hieß es. Ob in dem Bus ausschließlich Grundschüler oder auch ältere Schüler saßen, konnte der Sprecher nicht sagen.

