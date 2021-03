Anzeige

Gesundheit Schulkinder sollen pädagogisches Ferienprogramm bekommen Die Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen Angebote für Ferienprogramme bekommen, um bei Spiel und Spaß versäumte Lerninhalte nachzuholen.

Mail an die Redaktion Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt an der Kinder- und Jugendkonferenz in der Staatskanzlei teil. Foto: Matthias Balk/dpa-Pool/dpa

München.Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Kinder- und Jugendkonferenz in München an. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sprach von einem „freizeitpädagogischen Ferienprogramm“. „Wir wollen nicht, dass dieser Jahrgang ein Corona-Jahrgang allein ist“, sagte Söder. Es müsse Bildungsqualität und Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden, sagte der Ministerpräsident.

