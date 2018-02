Verkehr Schulkinder von Auto erfasst und getötet Zwei Mädchen steigen von einem Schulbus aus und werden von einem Auto angefahren. Für die Kinder kam jede Hilfe zu spät.

Für zwei Mädchen kam nach einem Schulbusunfall in Oberbayern jede Hilfe zu spät. Symbolbild: Winter

Reischach.Nach dem Aussteigen aus dem Schulbus haben zwei Schülerinnen am Freitagmittag im oberbayerischen Reischach (Landkreis Altötting) die Straße überquert und sind dabei von einem Auto erfasst worden. Die beiden elf Jahre alten Realschülerinnen wurden in Krankenhäuser gebracht und erlagen dort wenig später ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte.

Als der Bus wieder losfahren wollte, traten die Mädchen den Angaben nach hinter dem Fahrzeug auf die Straße. Dort wurden sie von dem Auto erfasst, das dem Bus entgegenkam. Dessen 30 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Altötting erlitt ebenso einen Schock wie ein anderes Schulkind, das unmittelbar Zeuge des Unfalls wurde. Zur Betreuung der Unfallbeteiligten und der Angehörigen waren auch Kriseninterventionskräfte im Einsatz. (dpa)

